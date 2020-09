Regionali 2020, la lista Movimento 3V: tutti i nomi dei candidati nelle Marche

Il Movimento 3V si occcupa principalmente di salute e sostiene che gli effetti collaterali dei vaccini siano maggiori dei benefici. Partendo da questo, il Movimento 3V sostiene di essere l’unico partito a "chiedere verità e mette al centro di ogni azione politica il benessere e la salute dell’essere umano perché centinaia di medici affermano una visione opposta a quella di autorità e giornali su come ci si cura e su come si mantiene la salute: non fuggendo dai virus e sospendendo le libertà personali, ma creando le condizioni sociali, psicologiche e ambientali perché le persone siano sane. Per fare questo, bisogna applicare la Costituzione, perché non c’è salute senza libertà". La loro candidata presidente per la regione Marche è la dottoressa Anna Rita Iannetti e questi sono tutti i candidati al consiglio regionale delle Marche:

Ancona

Alessandro Tulli, Chiara Boccapianola, Andrea Giongo, Maria Daniela Ferri.

Pesaro

Anna Rita Iannetti, Enrico Gennari, Sara Buresti, Mirko Marighella.

Macerata

Stefania Spurio, Fabio Servidei.

Fermo

Jenny Gaia Ficcadenti, Simone Berti.

Ascoli Piceno

Adriano Galosi, Alessandra Bocchi.