Italia Viva-Psi-Demos-Civici per le Marche: l'elenco completo dei candidati

L'elenco dei candidati, suddiviso per provincia, della lista Italia Viva – Psi- Demos- Civici per le Marche in sostegno di Maurizio Mangialardi.

Ancona

Fabiola Caprari, Nicoletta Cella, Maria Teresa Chechile, Franco Federici, Antonio Gitto, Maurizio Marchionni, Giacomo Marinelli, Francesco Possanzini, Paola Zivcovich.

Macerata

Flavio Corradini, Natalia Conestà, Francesco Fiordomo, Manila Ilari, Lucia Pistelli, Massimiliano Bucchi.

Pesaro

Federico Talè, Boris Rapa, Simonetta Gibilaro, Maria Grazia De Carolis, Lucio Venerucci, Elisabetta Patanowska, Serena Biagini.

Ascoli

Fabio Urbinati, Maria Stella Origlia, Davide Aliberti, Eleonora Bellagamba.

Fermo

Aslessio Terrenzi, Milena Sebastianelli, Emanuela Lanfranchi, Fabio d’Erasmo.