La candidata più giovane delle Marche ha 19 anni: é Benedetta Abbadini

Qualche giorno fa è uscita la notizia che la candidata più giovane alle prossime regionali del prossimo settembre, sarebbe la 21enne Sofia Giovannetti, candidata con Il Centro, nel collegio di Ancona. Ma la candidata più giovane di tutte le Marche in verità è Benedetta Abbadini che, a soli 19 anni, si presenta nel Movimento per le Marche, nel collegio di Macerata.

«Sto realizzando dei progetti che serviranno a cercare risolvere le problematiche delle varie categorie sociali. - dice Benedetta Abbadini - Le persone hanno estremamente bisogno dell'ascolto: chi ti ascolta ti dona dignità. In questa campagna elettorale mi sto interessando, in particolare, di tematiche legate alla disabilità, all'ambiente, ai giovani e al terremoto. Credo che la politica deve fare questo: ascoltare e capire le problematiche delle persone per poi risolverle».