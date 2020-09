Acquaroli riceve anche la telefonata di Berlusconi

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha telefonato al neo eletto governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, per congratularsi per il successo elettorale. Lo ha rivelato lo stesso Acquaroli a margine della conferenza stampa ad Ancona. «Mi ha fatto molto piacere ricevere la chiamata di Berlusconi» ha detto il governatore, spiegando di aver ricevuto dal leader di Fi la disponibilità a collaborare per il governo della regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.