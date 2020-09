Elezioni regionali, il più votato delle Marche è Andrea Biancani del Pd: 10.224 voti

È l'uscente Andrea Biancani (Pd) il consigliere più votato delle elezioni regionali marchigiane. L'ex assessore comunale di Pesaro ha ottenuto 10.224 preferenze. Tra le fila del centrodestra invece mister preferenze é l'ex sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli (Fdi), che ottiene 8.641 voti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Tra i dem, dopo Biancani c’è la ormai ex vicepresidente della Regione Anna Casini (7.975) e l'altra pesarese Micaela Vitri (5.786). Nel centrodestra invece dietro a Castelli si piazzano Mirco Carloni (6.287), il più votato della Lega e l'ex sindaco di Pergola, Francesco Baldelli, (4.991) sempre di Fdi. Nel Movimento 5 stelle la più votata é l'ex candidata sindaco di Fano Marta Ruggeri (1.685) mentre in Forza Italia é l'ex primo cittadino fanese Stefano Aguzzi (3.535), che però non ottiene un seggio in consiglio regionale, preso invece dall'uscente azzurra Jessica Marcozzi a Fermo (1.441) e Gianluca Pasqui (2.203). In Fratelli d'Italia dietro a Castelli e Baldelli c'é Andrea Putzu (4.176). Confermata, nel partito di Giorgia Meloni, l'uscente Elena Leonardi (3.737). Tra le fila di Udc-Popolari Marche il più votato é l'ex sindaco di Osimo Dino Latini (3.391). Nel Carroccio dietro Carloni, Filippo Saltamartini (3.817) e Andrea Maria Antonini (3.710).