Regionali 2020, prove d'impresa per i candidati: confronto con Confcommercio

I candidati al Consiglio regionale delle Marche alla prova dei temi dell’imprenditoria locale. Con questo spirito si sono svolti alcuni incontri tra Confcommercio Marche Centrali e le forze politiche impegnate nella prossima consultazione. Gli incontri si sono conclusi oggi e ai candidati è stato presentato un documento redatto da Confcommercio Marche Centrali nel quale sono state inserite le esigenze e le necessità delle categorie rappresentate nel nostro territorio. Il documento descrive le priorità delle Imprese del Terziario per la prossima legislatura, con l’obiettivo di presentare idee, programmi e progetti.

«La nuova legislatura regionale 2020-2025 - spiega il direttore generale Confcommercio Marche Centrali, professor Massimiliano Polacco - sarà decisiva per proseguire il percorso di riforme avviate in questi ultimi anni e Confcommercio Marche Centrali ha voluto favorire, nel rispetto del proprio ruolo, un momento di dialogo e confronto con tutte le forze politiche che ne hanno fatto richiesta». Sul tavolo dunque i temi dell’imprenditoria locale, come sottolinea il dottor Giacomo Bramucci, presidente di Confcommercio Marche Centrali che ha partecipato, assieme al d.g., agli incontri con i candidati che lo hanno richiesto: «E’ un momento di confronto molto importante – le parole di Bramucci –, nel quale la politica ha modo di conoscere ancora più approfonditamente quelle che sono le problematiche legate al mondo dell’economia imprenditoriale del nostro territorio. Siamo l’ossatura economica delle Marche e dobbiamo avere un ruolo di primo piano non solo a parole ma anche nei fatti». Per facilitare la più ampia partecipazione, ed alla luce delle restrizioni dovute alle normative anti-Covid, tutti gli incontri si sono svolti presso la sede centrale di Ancona e sono stati trasmessi, alla sola presenza fisica dei referenti Confcommercio e dei vari candidati, tramite la piattaforma Zoom.

Questo è l’elenco degli incontri della giornata di ieri:

ore 9.30 Fabio Sturani – Partito Democratico

ore 10.30 Maika Gabellieri – Lega Salvini Premier

ore 11.30 Manuela Bora – Partito Democratico

ore 14.30 Renato Frontini – Fratelli d’Italia

ore 15.30 Emanuele Lodolini – Partito Democratico

ore 16.30 Mauro Pellegrini – Partito Democratico

ore 17.30 Yasmin Al Diry – Civitas-Civici con Francesco Acquaroli

Questo è l’elenco degli incontri della giornata di oggi:

ore 9.00 Marco Ausili – Fratelli d’Italia

ore 9.45 Mirko Bilò – Lega Salvini Premier

ore 10.30 Giorgia Fabri – Partito Democratico

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery