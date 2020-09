Elezioni regionali 2020, tutti i dati dell'affluenza alle urne nelle Marche: ore 12

C’è il dato definitivo dell’affluenza ai 1.576 seggi elettorali, per quanto riguardano le elezioni regionali nelle Marche alle ore 12 di oggi (domenica 20 settembre): è del 13,43 %: 14% nella circoscrizione di Ancona, 12,32 % ad Ascoli Piceno, 12,78% a Fermo, 12,41% a Macerata e 14,62 a Pesaro. Complessivamente si sono già recati ai seggi 175.999 marchigiani, a fronte dei 169.238 di cinque anni fa (104.659 nel 2010).

Affluenza nelle città e capoluoghi di provincia

Queste le affluenze nel capoluogo regionale e in quelli provinciali: Ancona 14,19% - Ascoli Piceno 10,86% - Fermo 14,71% - Macerata 15,27% -Pesaro 15,93%.

Referendum costituzionale

Su 227 comuni nelle Marche, ha votato il 14,90 % degli aventi diritto: 15,35 % in provincia di Ancona, 13,48 % ad Ascoli Piceno, Fermo 14 %, Macerata 14,78% e Pesaro 15,69%.

Elezioni comunali

Nei 3 comuni della Provincia di Ancona ha votato il 15,64% degli aventi diritto. A Senigallia ha votato il 16,07%, a Loreto il 14,87 % e a Cerreto D’Esi il 13,43%.

I precedenti

Alle Regionali del 2015, alla stessa ora, aveva votato il 13,04%. Cinque anni fa, la tornata elettorale si svolse in un’unica giornata (domenica 31 maggio 2015), mentre l’attuale si concluderà alle ore 15.00 domani (lunedì 21 settembre). Alle Regionali del 2010 che, come l’attuale, si articolò in due giornate (domenica e lunedì), alla stessa ora aveva votato l’8,11% degli elettori.