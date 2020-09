Acquaroli segue lo spoglio da casa: «Campagna estenuante, ho perso 10 chili»

MARCHE - È felice per gli exit poll e aspetta «con tranquillità e serenità» i primi risultati, Francesco Acquaroli, come riferiscono dal suo staff, dato in netto vantaggio sul candidato di centrosinistra, Mangialardi.

Acquaroli, che assiste allo spoglio da Potenza Picena, la città dove è nato, ha trascorso la giornata in famiglia e con gli amici e ha definito "estenuante" la campagna elettorale tanto da aver perso 10 chili.