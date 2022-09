Le Marche hanno scelto il centrodestra: exploit di Fratelli d’Italia in tutta la regione

ANCONA- Il centrodestra ha stravinto nelle Marche. In attesa dei dati definitivi, alla Camera la coalizione ha fatto registrare il 45,07% lasciando al centrosinistra il 26,54%, il M5s al 13,47 e il terzo polo al 7,29. Al Senato centrodestra al 44,53%, centrosinistra al 26,25%, Movimento 5 Stelle al 15,14% e Calenda-Italia Viva 7,67%.

Exploit totale di Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni che si è imposta in tutta la regione nonostante gli accadimenti degli ultimi giorni che, a questo punto, sembrerebbero non aver minato la leadership già evidenziata dalla presenza del Governatore Francesco Acquaroli. Per il Partito Democratico numeri deludenti che fanno crescere la preoccupazione in vista dei futuri appuntamenti segnati in agenda per il 2023. Su tutti l’elezione del sindaco di Ancona al termine del mandato di Valeria Mancinelli.