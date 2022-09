Elezioni 2022, Morani emblematica: «Complimenti alla Meloni, sulla catastrofe del PD ne parleremo diffusamente»

ANCONA- Un commento lapidario dove emerge tutta la delusione per i risultati – in attesa delle ultimissime conferme – elettorali. Così Alessia Morani, candidata nelle Marche al terzo posto nella lista del Partito Democratico per la Camera dei Deputati, si è espressa attraverso la propria pagina Instagram rivolgendo i complimenti a Giorgia Meloni:

“Complimenti a @giorgiameloni prima donna italiana che vince le elezioni politiche. #Meloni è leader della coalizione vincente e si avvia a formare il primo governo italiano a guida femminile. P.s. Sulla catastrofe del #Pd e del centro sinistra ne parleremo diffusamente”.