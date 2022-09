Elezioni politiche 2022: le affluenze alle ore 12

ANCONA - Alle ore 12 di oggi, domenica 25 settembre 2022, il ministero dell'Interno ha reso noti i primi dati relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche 2022. Per exit poll e primi risultati sarà necessario attendere la chiusura dei seggi alle 23 e poi lo scrutinio. Anche l'affluenza per il Senato viene resa nota solo alle 23.

AFFLUENZE ALLA CAMERA

Comuni % ore 12 Prec. ore 12

ANCONA 33 su 47 19,38 19,10 AGUGLIANO 19,60 20,78 ANCONA N.P. - ARCEVIA 19,04 19,28 BARBARA 20,50 23,60 BELVEDERE OSTRENSE 19,26 22,67 CAMERANO 20,27 19,35 CAMERATA PICENA 21,46 15,57 CASTELBELLINO N.P. - CASTELFIDARDO 18,69 18,74 CASTELLEONE DI SUASA 19,71 25,52 CASTELPLANIO N.P. - CERRETO D'ESI 16,79 17,10 CHIARAVALLE 20,27 19,26 CORINALDO 18,99 21,86 CUPRAMONTANA 13,67 17,86 FABRIANO N.P. - FALCONARA MARITTIMA 18,34 20,33 FILOTTRANO N.P. - GENGA 16,63 18,27 JESI N.P. - LORETO 21,19 18,63 MAIOLATI SPONTINI 19,49 16,98 MERGO 19,05 19,08 MONSANO N.P. - MONTE ROBERTO 20,84 18,70 MONTE SAN VITO N.P. - MONTECAROTTO 21,05 20,64 MONTEMARCIANO 19,69 19,24 MORRO D'ALBA N.P. - NUMANA 24,79 21,33 OFFAGNA 21,25 19,63 OSIMO N.P. - OSTRA N.P. - OSTRA VETERE N.P. - POGGIO SAN MARCELLO 21,94 22,33 POLVERIGI 22,45 18,09 ROSORA 17,66 16,59 SAN MARCELLO 19,92 21,43 SAN PAOLO DI JESI 20,21 23,63 SANTA MARIA NUOVA 17,23 19,47 SASSOFERRATO N.P. - SENIGALLIA 18,99 17,80 SERRA DE' CONTI 20,46 20,45 SERRA SAN QUIRICO 18,34 21,36 SIROLO 20,63 22,23 STAFFOLO 18,72 12,35 TRECASTELLI N.P. -

AFFLUENZA AL SENATO

IN AGGIORNAMENTO