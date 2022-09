Elezioni politiche 2022: i primi exit poll. Centrodestra avanti

Elezioni politiche 2022: in diretta su Today i risultati delle elezioni di oggi. I seggi chiudono alle 23 in punto di domenica 25 settembre 2022. Lo spoglio inizia subito dopo in tutte le 61.566 sezioni elettorali: gli exit poll, le proiezioni e poi tutti i risultati ufficiali nel corso della notte.

Risultati elezioni oggi: i primi exit poll

Su questa pagina vi terremo aggiornati con gli exit poll e le proiezioni, contestualizzando i dati, selezionando le informazioni davvero rilevanti per capire come sarà composto il parlamento della nuova legislatura, chi sono i reali vincitori di questa tornata elettorale, e chi gli sconfitti. Una guida "ragionata" ai risultati elettorali, dunque.

I primi exit poll del Tgla7 (Swg):