Elezioni politiche 2022, le affluenze alle 19

ANCONA - Alle ore 19 di oggi, domenica 25 settembre 2022, il ministero dell'Interno ha reso noti i primi dati relativi all'affluenza alle urne in occasione delle elezioni politiche 2022. Per exit poll e primi risultati sarà necessario attendere la chiusura dei seggi alle 23 e poi lo scrutinio. Anche l'affluenza per il Senato viene resa nota solo alle 23.

Comuni % ore 12 % ore 19 Prec. ore 19