Partito democratico, per il dopo Letta spunta il nome di Matteo Ricci

PESARO- Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci nuovo segretario del Partito democratico al posto di Enrico Letta? L’ipotesi sta prendendo sempre più campo in queste ore in seguito alla sconfitta elettorale del Pd.

Letta ha dichiarato che non si ricandiderà e per questo è già partito il toto-nome per il suo successore. Ricci, secondo indiscrezioni, sarebbe un nome più che gradito ma solo i prossimi giorni potrebbero fornire qualche indicazione in più. Nelle Marche, a livello politico, il 2023 sarà ricco di appuntamenti importanti per la politica, tra cui le elezioni del sindaco di Ancona dopo la fine mandato di Valeria Mancinelli.