SPECIALE ELEZIONI | Ad Osimo gli sfidanti sono 3: sfida tra Antonelli, Glorio e Pirani

OSIMO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Osimo

Gli sfidanti sono tre: Sandro Antonelli (civiche), Michela Glorio (centrosinistra) e Francesco Pirani (centrodestra).

Il candidato sindaco Sandro Antonelli è sostenuto da 7 liste:

Osimo al Centro: Damiano Pirani, Carlotta Balestra, Emanuele Beccacece, Fabrizio Bucci, Cristian Cammerucci, Saverio Dipace, Fabiola Dolcini, Aurelio Duranti, Federica Fantasia, Bianca Maria Ferrini, Antonello Glorio, Filippo Montenovo, Andrea Moroni, Tomson Nushaj, Angela Olsaretti, Patrizia Onori, Oriano Orlandini, Stefano Pesaresi, Paolo Pierucci, Maria Giulia Salvucci, Alessia Santini, Roberta Staffolani, Salvatore Tarantini, Federica Vescovo.

Rinasci Osimo: Giulia Dionisi, Massimo Cingolani, Jacopo Cermaria, Eleonora Antonelli, Francesco Graciotti, Kartika Bernazzi, Daniele Marchetti, Laura Lucchetti, Emanuele Barontini, Filippo Quattrini, Alessandro Binci, Romina Portaleone, Angelo Pizzichini, Pierluigi Pesce, Gemma Bellaspiga, Enrico Maria Re, Luca Caprari, Irene Bellaspiga, Emiliano Centomani, Giacomo Zagaglia, Cristiana Governatori, Francesco Sallustio.

Osimo Libera: Monica Santoni, Lorenzo Baldassari, Alessio Bernardini, Katia Bulgarini, Riccardo Canonico, Leonardo Cassoni, Martina Carloni, Francesco Cecconi, Orietta Cedri, Gianfilippo Giachini, Paolo Giorgi, Pierluigi Giuliodori, Serenella Mancinelli, Filippo Marsili, Fabiola Martini, Laura Mezzelani, Carlo Nardi, Giovanni Polidori, Davide Quarti, Maurizio Erik Reiter, Anna Concetta Susanna, Luca Tarquini, Mauro Veroli, Alberto Maria Alessandrini Passarini.

Progetto Osimo: Achille Ginnetti, Ahimad Abu Hajleh detto Mustafa, Ilaria Buccelli, Paola Carpera, Maria Rosaria Di Prossimo, Marco Fioranelli, Aldo Gjolla, Giorgio Mangialardo, Claudio Marra, Lanfranco Migliozzi, Giuseppe Luciano Orlandi, Leonardo Clemente Pesaresi, Giovanni Pirani, Amneris Sabbatini, Simona Spinaci, Michela Trovarelli, Ilaria Vaccarini.

Osimo Futura: Elisabetta Baldantoni, Danilo Balliu, Mauro Belfiori, Laura Borra, Giovanni Di Presa, Fabio Eremitaggio, Valentino Galassi, Alessandra Giorgi, Daniela Giulianetti, Giovanni Loiodice, Marco Mammoli, Renato Provenziani, Matteo Refi, Pietro Renzulli, Argentina Severini, Fabio Tenenti, Hayfa Segnani detta Eva.

Civitas Civici – Azione: Giancarlo Mengoni, Giorgio Maria Brandoni, Marco Pizzichini, Vincenzo Stacchiotti, Raoul Davide Innocenzi, Federica Fiorella, Michele Catena, Daniele Marincioni, Sherife Tola, Antonio Pistillo, Matteo Carloni, Davide Petroselli, Diego Gambini, Alessia Santoni, Laura De Bernardinis, Hayat El Gorch, Alice Milone, Katia Argentero, Beatrice Socci, Sofia Stortoni, Debora Tudini, Nicholas Lamarca, Antonio Sorangelo, Redon Sheta detto Redon.

Tratto Comune: Michele Feliciani, Natascia Bolognini, Edoardo Cozzolino, Pompeo D'Ambrosio, Filomena Luigia Di Gennaro, Eleonora Fiordomo, Antonio Freddo, Maria Elena Giacconi, Luca Marasca, Eleonora Marconi, Laura Masini, Ivo Mignanelli, Alessandro Molossi, Fatjon Senka, Teresa Sgariglia, Danny Sigismondi, Arianna Sorbellini, Francesco Stramigioli, Ermanno Trotta, Edera Zagaglia.

Francesco Pirani è sostenuto invece da 9 liste:

Su la testa: Stefano Simoncini, Sauro Attaccalite, Roberto Biondini, Cesare Bora, Martina Borra, Giorgia Capomagi, Margherita Carbonari, Emanuele Carpera, Valeriano Catena, Alessandro Cola, Gino Cola, Giacinto Cenci, Eros Corradetti, Francesco Ginevri, Omero Guercio, Mery Manzotti, Sara Pirani, Roberto Rosati, Matteo Sabbatini, Maurizio Scansani, Giorgia Scarponi, Maria Rita Serpilli, Antonio Valverde.

Pirani Sindaco: Graziano Palazzini, Giorgio Agostinelli, Massimo Campanelli, Giuseppe Cardellini, Marco Carletti, Karafile Kajo detta Fiona, Roberto Fontanella, Anna Lombardi, Samuele Longo, Romina Madonna, Giacomo Manuali, Marco Monteburini, Fernando Adrian Pasquinelli, Mikaela Perrotta, Noemi Petta, Laura Pettinari, Paolo Pettinari, Anna Maria Quargentan, Lorita Taddei, Dario Tarulli, Marco Gianmaria Patrizio Tomaino, Gianluca Trillini, Roberto Eldo Viti.

Patto sociale per Osimo: Marika Serpilli, Samuel Agostinelli, Alberto Buscarini, Mariella Cantori, Francesco Cupidio, Leonardo Diamanti, Roland Dervishi, Andrea Ferrati, Andrea Gasparroni, Andrea Gherghi, Elisabetta Giacché, Matilde Grelli, Filippo Marra, Silvia Mezzelani, Elena Morodo, Luigi Morra, Paolo Mosca, Claudia Anna Pia Papa, Sara Pirani detta “La pirana”, Massimo Scarponi, Enrico Tanoni, Mirco Tolentino, Alessandro Tomba, Giacinto Trillini.

Osimo democratica e solidale: Stefano Gatto, Orietta Argento, Simone Binci, Massimo Bufarini, Khalid Chafi detto Khalid, Valeria Coppa, Paolo Coppari, Mauro Corsi, Dario De Carne, Cesarino Degli Emili, Riccardo Erpici, Olubode Olayika Olarekaju Faderin detto Faderin, Giuliano Falappa, Nazzareno Flamini, Giacomo Gabbanelli, Alessia Gorgoroni, Sidonie Momo Tsague Epse Ateikeui detta Momo, Cristina Monteburini, Ferruccio Pavani, Bruno Pesce, Luisa Scala, Cristina Scarponi, Federica Secchiaroli, Francesca Staffolani.

Lista Latini: Tommaso Agostinelli, Monica Bordoni, Marisa Camillucci, Carla Capitani, Marcello Caprari, Mirco Carlini, Walter Ciarrocchi, Federica Francucci, Pietro Gazzella, Gilberta Giacchetti, Dino Latini, Francesco Lombardi, Andrea Marchetti, Stefano Marinelli, Stefano Orlandoni, Luca Pagliarecci, Gianmario Palmieri, Nicola Piergiacomi, Elena Ricciotti, Omar Saracini, Fiammetta Sopranzi, Paolo Strappato, Dalila Vaccarini, Filippo Zagaglia.

Fratelli d’Italia: Michela Staffolani, Manfredi Balboni Acqua, Barbara Borroni, Monica Borsini, Mauro Calcaterra, Corrado Cucculelli, Maria Laura D’Onofrio, Renato Frontini, Vanessa Ghergo, Valentino Indri, Giorgio Magi, Roberto Marsili, Giuseppina Mazzieri, Francesco Mercuri, Manuel Morichi, Paola Naspetti, Paola Piermarini, Cristiano Pizzichini, Augusto Polacco, Iuliana Receanu, Marco Schiavon, Enrico Stanek, Fabio Vitolo.

Civiche Marche: Michele Tempesta, Mauro Anconetani, Cristina Appignanesi, Fabrizio Battistelli, Sandro Beccacece, Mohamed Ali Belhaj detto Belhaj, Silvana Biancamano, Matteo Cangemi, Mariola Carbonari, Paola Carletti, Franca Cecconi, Sergio Ciaffi, Alessandro Fanizza, Tonino Gabbanelli, Matteo Gobbi, Martina Grossi, Roberto Moscoloni, Marco Paoli, Giuseppe Patruno, Fabiana Perini, Alessandro Possanzini, Vanessa Romoli, Eva Socci.

Forza Osimo: Giovanni Beccacece, Floriana Barontini, Massimiliano Catalucci, Raffaele Caporossi, Claudia Corradi, Alessandro Fagioli, Miki Frontalini detto Perpè, Valentino Gasparoni, Floriano Lauriola, Federico Luchetti, Giuseppe Marotta, Antonella Menichelli, Noukpomadjo Charlemagne Metonyekpon detto Charly, David Pettinari, Bruna Piermarini, Patrizia Pieroni, Paola Possanzini, Maria Rita Pucci, Lorenzo Ragni, Gabriella Scansani, Martina Elena Spinsante, Mario Villani, Paolo Zambelli, Andrea Zoppi.

Green: Mirco Maria Sanseverinati, Gaia Agostinelli, Massimo Balercia, Tiziana Catozzo, Giacomo Cardellini, Pierpaolo Ceroli, Giacomo David, Lucia Feroci, Caterina Fiore, Alessio Galassi, Noemi Gabrielli, Antonio Giuliodori, Pierangelo Lanzafame, Mirando Maiolatesi, Francesco Nuzzaci, Sebastiano Pepa, Roberta Possanza, Asia Russo, Marcello Sasso, Andrea Scarponi, Leonardo Socci, Cristian Tantucci, Catella Vinetto.

Otto sono le liste che appoggiano Michela Glorio:

Pd: Simone Pugnaloni, Alberto Alessandrini, Paola Andreoni, Giulia Baiocco, Caterina Basconi, Giorgio Campanari, Matteo Canapa, Flavio Cardinali, Saura Casigliani, Laura Cionco, Gianluca Diamanti, Eliana Flamini, Susanna Freddo, Diego Gallina Fiorini, Claudia Giaccaglia, Anna Lanari, Renata Maggiori, Fabio Marchetti, Mauro Pellegrini, Gabriele Pierini, Cristiano Pirani, Cristian Chilà Polverigiani, Rosa Maria Saramola e Paola Sinigagliesi.

Energia Nuova: Jacopo Angeletti, Federica Badaloni, Sara Badialetti, Marco Balestrieri, Matteo Barigelletti, Laura Bevilacqua, Antonio Bravetti. Tiziano Cacciani, Fatmir Cela, Danilo Ciminari, Laura De Cimma, Gianluca De Simone, Alessio Giuliante, Marina Grasso, Michele Felice La Cecilia, Claudia Luconi, Silvia Mengarelli, Ruben Ricci, Adolfo Rossini, Andrea Ruggiero, Nadia Serloni, Giacomo Maria Santinelli, Flavio Selvetti, Beata Szabò.

Ecologia e futuro: Tommaso Spilli, Franca Bartoli, Stefano Agostinelli, Andrea Baleani, Isabella Brunelli. Luca Carini, Edoardo Cintioli, Pierluigi Crisci, Francesco Giacco, Domenico Maria Mancini, Elisa Mazzieri, Marco Mignanelli, Catia Pagliarecci, Lorenzo Pascali, Carla Pesaresi, Morena Pierabella, Silvia Pigini, Dario Quattrini, Camilla Rossi, Salomoni Roberto, Ursula Signorino, Luciano Taborro, Michelangelo Tumini, Corrado Verdolini.

Michela Glorio sindaco: Bilel Baazaoui, Giulia Benigni, Daniele Bisogni, Eleonora Bolletta, Roberto Carpera, Carlo Catena, Armando Duranti, Simone Gabbanelli detto “Nello”, Lucio Graciotti, Michele Matassoli, Marika Mengoni, Supriya Micozzi, Dario Novak, Maria Grazia Orlandini, Alessandra Palazzo, Giuliana Rossetti, Alfonso Scala, Mariano Severini, Francesco Stacchiotti, Simonetta Tirroni, Maria Francesca Verdolini, Mauro Vincitorio, Eleonora Zagaglia, Matteo Zagaglia.

Movimento 5 stelle: Caterina Donia, Beatrice Baleani, Silvia Dignani, Patrizia Falcioni, Irene Leccese, Tindara Milone, Federica Raffaeli, Roberta Ripanti, Felice Angrisano, Giuseppe Cavina, Stefano Censani, Graziano Conigli, Riccardo Foria, Sergio Foria, Rocco Luisi, Massimo Marcucci, Giuseppe Pierantoni, Roberto Pierpaoli, Andrea Prosperi, Matteo Sini, Shkurti Oldrin.

OsiAmo: Filippo Rossi, Emanuele Antonelli. Andrea Ascani, Giancarlo Benedettelli, Emanuela Brunelli, Laura Carletti, Francesca Capuano, Eleonora Chiocchi, Sauro Falcetelli, Carmen Guarino, Edlira Kasemi, Marina Leandri, Stefano Longo, Maria Teresa Menghini, Armando Minucci, Shanti Panico, Adriana Pierelli, Daniele Pieretti, Nikoll Prifti, Maila Puca, Luca Scarduzio, Laura Schiavoni, Paolo Serenellini, Andrea Spano.

Popolari per Osimo: Alex Andreoli, Lorenzo Angeloni, Martina Baiocco, Emanuela Biondi, Rossella Cirillo, Eleonora Gatto, Raffaella Giovatore, Ilirjan Hamitaj, Besjana Hamitaj, Alessandro Marotta, Adriano Mengarelli, Annadejra Muoio, Francesco Paoletti, Simona Pianaroli, Alberto Romiti, Samanta Sampaolesi, Shasa Stortoni, Lorenzo Tacconi, Lara Volpe.

Uniti per Michela Glorio sindaco: Lorenzo Bottegoni, Alfonso Affinito, Ezio Angiolani, Samuel Battistoni, Romina Benigni, Patrizia Bianchi, Marco Canonico, Mauro Cantori, Antonio Carullo, Emanuele D’Andreis, Giovanni Dini, Anna Maria Elisabetta Fantaccini, Giovanni Giaconi, Marjos Lala, Ilaria Zitti, Valentina Minelli, Mario Paglialunga, Marcello Paradiso, Elena Parlati, Liana Piselli, Fabio Provenzani, Raffaella Signorelli, Raffaele Simoncini.