Elezioni Jesi, il Pd ufficializza la candidatura di Lorenzo Fiordelmondo

JESI - Si è svolto questa mattina, in una conferenza stampa, il lancio della candidatura a sindaco di Jesi di Lorenzo Fiordelmondo.«Lorenzo, avvocato di professione, già consigliere comunale e provinciale, sarà l'uomo di punta della coalizione di centrosinistra che sfiderà il finto civismo di destra che ha connotato le ultime, fallimentari esperienze di governo jesino» scrive in una nota il Pd provinciale di Ancona.

«Il Partito provinciale di Ancona saluta con piacere la candidatura di Lorenzo e fornirà il massimo supporto al partito di Jesi e a tutta la coalizione per costruire la proposta programmatica più credibile e completa: una proposta coerente e salda nei nostri valori, caratterizzata a sinistra, ma capace anche di includere nella prospettiva di governo tutti quei moderati che si ritengono delusi dalle amministrazioni Bacci- si legge nella nota- la sfida è appena cominciata: ci attendono mesi di grande lavoro, ma partiamo con una fortissima unità di intenti, con grande entusiasmo, ottimismo e con la consapevolezza di far parte di un gruppo politicamente solido, che nasce da valori e idee condivise e non da un mero accordo elettorale».