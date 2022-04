Comunali, definiti gli spazi pubblici per la propaganda elettorale

JESI - «Dal 14 maggio, vale a dire dall’indomani della presentazione ufficiale delle liste e dei relativi candidati sindaci, gli spazi pubblici deputati ad attività di propaganda elettorale saranno esclusivamente quelli previsti dal regolamento, vale a dire Palazzo dei Convegni e una piazza che sarà appositamente individuata dalla giunta nei prossimi giorni». Lo spiega in una nota il Comune di Jesi, in vista delle elezioni.

«L’Amministrazione comunale, su esplicita richiesta- continua la nota- ha sempre concesso indistintamente a tutti i gruppi politici propri spazi e sedi per le rispettive attività di incontro con i cittadini anche in prossimità di elezioni. E sarà così anche per questa tornata elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale».