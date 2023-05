Signorini riconfermata sindaco di Falconara: «Abbiamo vinto al primo turno, il nostro lavoro è stato apprezzato»

FALCONARA- Stefania Signorini è ancora il sindaco di Falconara. Il primo cittadino uscente, sostenuta dalla coalizione di centrodestra formata dalle civiche Uniti per Falconara, Falconara in Movimento, Direzione Domani e Falconara 2028, ha vinto al primo turno con il 51,53% delle preferenze, ben 5.853 voti. L’avversaria di centrosinistra, l’avvocato Annavittoria Banzi, si è fermata al 36,94%, 4.196 voti. A sostenerla la coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e Si Può. Marco Baldassini, comandante della marina mercantile e già consigliere comunale di opposizione, appoggiato dalle liste Ancora Falconara, Vola Falconara, Riformisti per Falconara, formata da Azione, Italia Viva e socialisti, ha ottenuto il 6,72% delle preferenze, 763 voti; la commissaria di Polizia Locale di Jesi, Anna Grasso, candidata sindaco di Falconara Libertas ha raggiunti il 4,82%, 547 voti.

«È un’emozione grandissima. In questi cinque anni abbiamo fatto un percorso impegnativo, ma anche molto gratificante. Ringrazio di cuore i cittadini che mi hanno permesso di vivere questa meravigliosa esperienza, questa avventura. Un grazie di cuore anche alla mia squadra- commenta a caldo la sindaca-. Una campagna elettorale faticosa, ma che ci ha portato a questo grande risultato. È una bella soddisfazione, il fatto di aver vinto al primo turno dimostra che abbiamo lavorato bene, ciò che abbiamo fatto è stato apprezzato». Ora la Signorini è pronta per il secondo mandato. Il primo impegno ufficiale la convocazione del Coc perché per domani è prevista l’allerta meteo. Su 20.919 elettori hanno votato 11.652 cittadini (55,70%). Le schede nulle sono state 219, quelle bianche 71, 3 quelle contestate.