Elezioni Fabriano, il commento di Ciccioli: «Eletto il sindaco gradito alla famiglia Merloni»

FABRIANO – «Il sistema Fabriano ha manifestato la sua forza, riuscendo a far eleggere a sindaco Daniela Ghergo, alla quale auguriamo buon lavoro, chiaramente referente di quel “sistema” che nella città della carta è ancora ben presente. Ma sono certo che l’appuntamento con la vittoria è solo rinviato di qualche anno». Questo il commento del capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio regionale, Carlo Ciccioli, sugli esiti delle Comunali a Fabriano.

«Una campagna elettorale che ha fatto registrare il tentativo generoso di Roberto Sorci, alla fine dei conti inutile, che abbiamo sposato con un gesto di rinuncia al simbolo per il bene comune. Inutile anche questo. Anzi, probabilmente con il senno di poi avremmo, tutti, potuto fare un discorso politico maggiormente incisivo. La storia non si fa con i se e con i ma, quindi voltiamo pagina, forti del risultato di Fratelli d’Italia a livello nazionale e regionale che ci conforta e ci spinge a intensificare il lavoro. Tornando a Fabriano, i cittadini hanno scelto di non contraddire le indicazioni di voto della “famiglia” che si sono plasticamente dimostrate con la presenza dei “padrini” Romano Prodi ed Enrico Letta, su tutti. Rispettivamente il componente e il (già) presidente del Comitato scientifico della Fondazione Aristide Merloni. Nonché i forti legami di Prodi con tutta la galassia delle industrie Merloni nei vari CdA nel corso di decenni. Da candidata pseudo civica, il neo eletto Sindaco di Fabriano – conclude Ciccioli – è ufficialmente targata Pd in salsa merloniana. In bocca al lupo alla città, servirà».