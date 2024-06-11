Elezioni europee, i risultati definitivi a Staffolo: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|435
|39,76
|PARTITO DEMOCRATICO
|248
|22,67
|MOVIMENTO 5 STELLE
|109
|9,96
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|45
|4,11
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|71
|6,49
|LEGA SALVINI PREMIER
|95
|8,68
|STATI UNITI D'EUROPA
|36
|3,29
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|21
|1,92
|PACE TERRA DIGNITA'
|21
|1,92
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|6
|0,55
|LIBERTA'
|5
|0,46
|ALTERNATIVA POPOLARE
|2
|0,18
|TOTALE LISTE
|1.094
|100