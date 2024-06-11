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Elezioni europee, i risultati definitivi a Staffolo: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 11 giugno 2024 07:36

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 435 39,76
pd PARTITO DEMOCRATICO 248 22,67
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 109 9,96
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 45 4,11
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 71 6,49
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 95 8,68
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 36 3,29
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 21 1,92
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 21 1,92
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 6 0,55
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 5 0,46
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 2 0,18
TOTALE LISTE 1.094 100

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