Elezioni europee, i risultati definitivi a Sirolo: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|761
|33,66
|PARTITO DEMOCRATICO
|520
|23,00
|MOVIMENTO 5 STELLE
|198
|8,76
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|157
|6,94
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|191
|8,45
|LEGA SALVINI PREMIER
|152
|6,72
|STATI UNITI D'EUROPA
|87
|3,85
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|66
|2,92
|PACE TERRA DIGNITA'
|77
|3,41
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|29
|1,28
|LIBERTA'
|13
|0,57
|ALTERNATIVA POPOLARE
|10
|0,44
|TOTALE LISTE
|2.261
|100