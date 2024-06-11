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Politica Sirolo

Elezioni europee, i risultati definitivi a Sirolo: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 11 giugno 2024 07:23

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 761 33,66
pd PARTITO DEMOCRATICO 520 23,00
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 198 8,76
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 157 6,94
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 191 8,45
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 152 6,72
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 87 3,85
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 66 2,92
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 77 3,41
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 29 1,28
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 13 0,57
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 10 0,44
TOTALE LISTE 2.261 100

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