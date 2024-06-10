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Politica Senigallia

Elezioni europee, i risultati definitivi a Senigallia: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 43 sezioni su 43. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 17:48

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 4.950 27.50
pd PARTITO DEMOCRATICO 5.758 31,99
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 1.764 9,80
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 1.507 8,37
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 877 4,87
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 1.021 5,67
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 670 3,72
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 607 3,37
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 537 2,98
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 135 0,75
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 124 0,69
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 52 0,29
TOTALE LISTE 18.002 100

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