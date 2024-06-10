Elezioni europee, i risultati definitivi a Senigallia: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 43 sezioni su 43. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|4.950
|27.50
|PARTITO DEMOCRATICO
|5.758
|31,99
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.764
|9,80
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|1.507
|8,37
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|877
|4,87
|LEGA SALVINI PREMIER
|1.021
|5,67
|STATI UNITI D'EUROPA
|670
|3,72
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|607
|3,37
|PACE TERRA DIGNITA'
|537
|2,98
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|135
|0,75
|LIBERTA'
|124
|0,69
|ALTERNATIVA POPOLARE
|52
|0,29
|TOTALE LISTE
|18.002
|100