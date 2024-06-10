Elezioni europee, i risultati definitivi a Polverigi: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|823
|35.86
|PARTITO DEMOCRATICO
|512
|22.31
|MOVIMENTO 5 STELLE
|274
|11,94
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|165
|7,19
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|132
|5,75
|LEGA SALVINI PREMIER
|122
|5,32
|STATI UNITI D'EUROPA
|76
|3,31
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|78
|3,40
|PACE TERRA DIGNITA'
|60
|2,61
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|20
|0,87
|LIBERTA'
|23
|1,00
|ALTERNATIVA POPOLARE
|10
|0,44
|TOTALE LISTE
|2.295
|100