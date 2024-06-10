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Politica Polverigi

Elezioni europee, i risultati definitivi a Polverigi: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 18:57

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 823 35.86
pd PARTITO DEMOCRATICO 512 22.31
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 274 11,94
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 165 7,19
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 132 5,75
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 122 5,32
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 76 3,31
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 78 3,40
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 60 2,61
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 20 0,87
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 23 1,00
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 10 0,44
TOTALE LISTE 2.295 100

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