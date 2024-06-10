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Politica Ostra Vetere

Elezioni europee, i risultati definitivi a Ostra Vetere: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 3 sezioni su 3. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 18:44

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 544 41.53
pd PARTITO DEMOCRATICO 321 24,50
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 98 7,48
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 65 4,96
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 93 7,10
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 92 7,02
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 25 1,91
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 26 1,98
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 27 2,06
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 6 0,46
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 10 0,76
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 3 0,23
TOTALE LISTE 1.310 100

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