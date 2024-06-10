Elezioni europee, i risultati definitivi a Ostra Vetere: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 3 sezioni su 3. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|544
|41.53
|PARTITO DEMOCRATICO
|321
|24,50
|MOVIMENTO 5 STELLE
|98
|7,48
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|65
|4,96
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|93
|7,10
|LEGA SALVINI PREMIER
|92
|7,02
|STATI UNITI D'EUROPA
|25
|1,91
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|26
|1,98
|PACE TERRA DIGNITA'
|27
|2,06
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|6
|0,46
|LIBERTA'
|10
|0,76
|ALTERNATIVA POPOLARE
|3
|0,23
|TOTALE LISTE
|1.310
|100