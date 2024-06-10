Elezioni europee, i risultati definitivi ad Ostra: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 6 sezioni su 6. Ecco i risultati
|
SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|1.360
|44,46
|PARTITO DEMOCRATICO
|580
|18,96
|MOVIMENTO 5 STELLE
|250
|8,17
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|157
|5,13
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|192
|6,28
|LEGA SALVINI PREMIER
|263
|8,60
|STATI UNITI D'EUROPA
|69
|2,26
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|59
|1,93
|PACE TERRA DIGNITA'
|58
|1,90
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|25
|0,82
|LIBERTA'
|28
|0,92
|ALTERNATIVA POPOLARE
|18
|0,59
|TOTALE LISTE
|3.059
|100