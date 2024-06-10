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Politica Ostra

Elezioni europee, i risultati definitivi ad Ostra: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 6 sezioni su 6. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 18:37

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 1.360 44,46
pd PARTITO DEMOCRATICO 580 18,96
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 250 8,17
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 157 5,13
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 192 6,28
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 263 8,60
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 69 2,26
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 59 1,93
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 58 1,90
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 25 0,82
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 28 0,92
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 18 0,59
TOTALE LISTE 3.059 100

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