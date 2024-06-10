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Politica Osimo

Elezioni europee, i risultati definitivi ad Osimo: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 33 sezioni su 33. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 17:56

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 6.154 34.69
pd PARTITO DEMOCRATICO 4.254 23.98
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 1.911 10,77
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 914 5,15
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 1.245 7,02
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 1.244 7,01
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 509 2,87
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 506 2,85
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 576 3,25
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 189 1,07
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 159 0,90
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 78 0,44
TOTALE LISTE 17.739 100

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