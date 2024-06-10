Elezioni europee, i risultati definitivi ad Osimo: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 33 sezioni su 33. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|6.154
|34.69
|PARTITO DEMOCRATICO
|4.254
|23.98
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.911
|10,77
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|914
|5,15
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|1.245
|7,02
|LEGA SALVINI PREMIER
|1.244
|7,01
|STATI UNITI D'EUROPA
|509
|2,87
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|506
|2,85
|PACE TERRA DIGNITA'
|576
|3,25
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|189
|1,07
|LIBERTA'
|159
|0,90
|ALTERNATIVA POPOLARE
|78
|0,44
|TOTALE LISTE
|17.739
|100