Elezioni europee, i risultati definitivi ad Offagna: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|278
|33,53
|PARTITO DEMOCRATICO
|180
|21,71
|MOVIMENTO 5 STELLE
|104
|12,55
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|70
|8,44
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|43
|5,19
|LEGA SALVINI PREMIER
|67
|8,08
|STATI UNITI D'EUROPA
|20
|2,41
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|25
|3,02
|PACE TERRA DIGNITA'
|31
|3,74
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|5
|0,60
|LIBERTA'
|4
|0,48
|ALTERNATIVA POPOLARE
|2
|0,24
|TOTALE LISTE
|829
|100