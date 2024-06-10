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Politica Offagna

Elezioni europee, i risultati definitivi ad Offagna: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 18:31

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 278 33,53
pd PARTITO DEMOCRATICO 180 21,71
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 104 12,55
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 70 8,44
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 43 5,19
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 67 8,08
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 20 2,41
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 25 3,02
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 31 3,74
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 5 0,60
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 4 0,48
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 2 0,24
TOTALE LISTE 829 100

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