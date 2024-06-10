Elezioni europee, i risultati definitivi a Monsano: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 3 sezioni su 3. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|552
|30,40
|PARTITO DEMOCRATICO
|451
|24,83
|MOVIMENTO 5 STELLE
|219
|12,06
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|163
|8,98
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|109
|6,00
|LEGA SALVINI PREMIER
|81
|4,46
|STATI UNITI D'EUROPA
|65
|3,58
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|67
|3,69
|PACE TERRA DIGNITA'
|62
|3,41
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|29
|1,60
|LIBERTA'
|8
|0,44
|ALTERNATIVA POPOLARE
|10
|0,55
|TOTALE LISTE
|1.816
|100