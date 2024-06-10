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Politica Monsano

Elezioni europee, i risultati definitivi a Monsano: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 3 sezioni su 3. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 17:16

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 552 30,40
pd PARTITO DEMOCRATICO 451 24,83
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 219 12,06
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 163 8,98
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 109 6,00
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 81 4,46
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 65 3,58
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 67 3,69
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 62 3,41
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 29 1,60
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 8 0,44
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 10 0,55
TOTALE LISTE 1.816 100

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