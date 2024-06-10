Elezioni europee, i risultati definitivi a Rosora: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati
|
SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|246
|35,45
|PARTITO DEMOCRATICO
|206
|29,68
|MOVIMENTO 5 STELLE
|79
|11,38
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|37
|5,33
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|29
|4,18
|LEGA SALVINI PREMIER
|43
|6,20
|STATI UNITI D'EUROPA
|13
|1,87
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|22
|3,17
|PACE TERRA DIGNITA'
|11
|1,59
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|4
|0,58
|LIBERTA'
|2
|0,29
|ALTERNATIVA POPOLARE
|2
|0,29
|TOTALE LISTE
|694
|100