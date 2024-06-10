rotate-mobile
Lunedì, 10 Giugno 2024
Nuvoloso con locali aperture Nuvoloso con locali aperture
Accedi
Politica Rosora

Elezioni europee, i risultati definitivi a Rosora: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 19:07

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 246 35,45
pd PARTITO DEMOCRATICO 206 29,68
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 79 11,38
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 37 5,33
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 29 4,18
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 43 6,20
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 13 1,87
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 22 3,17
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 11 1,59
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 4 0,58
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 2 0,29
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 2 0,29
TOTALE LISTE 694 100

© Riproduzione riservata

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 19:07
Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

Elezioni europee, i risultati definitivi a Rosora: tutti i voti alle liste e ai partiti

AnconaToday è in caricamento