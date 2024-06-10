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Politica Genga

Elezioni europee, i risultati definitivi a Genga: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 16:25

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 339 37,54
pd PARTITO DEMOCRATICO 169 18,72
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 97 10,74
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 43 4,76
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 66 7,31
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 70 7,75
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 33 3,65
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 23 2,55
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 32 3,54
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 22 2,44
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 4 0,44
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 5 0,55
TOTALE LISTE 903 100

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