Elezioni europee, i risultati definitivi a Genga: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 2 sezioni su 2. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|339
|37,54
|PARTITO DEMOCRATICO
|169
|18,72
|MOVIMENTO 5 STELLE
|97
|10,74
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|43
|4,76
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|66
|7,31
|LEGA SALVINI PREMIER
|70
|7,75
|STATI UNITI D'EUROPA
|33
|3,65
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|23
|2,55
|PACE TERRA DIGNITA'
|32
|3,54
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|22
|2,44
|LIBERTA'
|4
|0,44
|ALTERNATIVA POPOLARE
|5
|0,55
|TOTALE LISTE
|903
|100