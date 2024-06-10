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Politica Filottrano

Elezioni europee, i risultati definitivi a Filottrano: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 8 sezioni su 8. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 16:14

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 2.066 42,73
pd PARTITO DEMOCRATICO 905 18,72
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 333 6,89
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 231 4,78
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 378 7,82
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 472 9,76
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 106 2,19
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 117 2,42
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 106 2,19
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 54 1,12
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 38 0,79
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 29 0,60
TOTALE LISTE 4.835 100

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