Elezioni europee, i risultati definitivi a Filottrano: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 8 sezioni su 8. Ecco i risultati
|
SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|2.066
|42,73
|PARTITO DEMOCRATICO
|905
|18,72
|MOVIMENTO 5 STELLE
|333
|6,89
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|231
|4,78
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|378
|7,82
|LEGA SALVINI PREMIER
|472
|9,76
|STATI UNITI D'EUROPA
|106
|2,19
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|117
|2,42
|PACE TERRA DIGNITA'
|106
|2,19
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|54
|1,12
|LIBERTA'
|38
|0,79
|ALTERNATIVA POPOLARE
|29
|0,60
|TOTALE LISTE
|4.835
|100