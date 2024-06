Europee, il voto in provincia: FdI conqusita quasi tutti i comuni, il Pd vince nel capoluogo dorico

ANCONA - Due giorni dopo le elezioni europee che hanno visto Fratelli d’Italia confermarsi primo partito in Italia inseguito dal Pd, è tempo di analizzare il voto nella provincia di Ancona. Il risultato elettorale nell’anconetano rispecchia il podio nazionale: il partito di Giorgia Meloni è stato il più votato in ben 39 comuni su 47, conquistando il 30,8% di preferenze. Alle calcagna il Partito Democratico con il 27,4% di consensi, mentre il Movimento 5 Stelle si ferma al 10,5%. A seguire Alleanza Verdi Sinistra con il 7,13%; la Lega il 6,25%; Forza Italia - Noi Moderati il 6,06%; Stati Uniti d’Europa 3,34%; Azione - Siamo Europei il 3,28%; Pace terra e Dignità il 3,06%; Democrazia Sovrana Popolare lo 0,9%; Libertà lo 0,74 e Alternativa Popolare lo 0,37.

Il voto ad Ancona

Nel capoluogo dorico però, FdI non è riuscito a scavalcare i Dem, a differenza di quanto accaduto un anno fa con l’elezione del primo sindaco di centrodestra, Daniele Silvetti. Il risultato ottenuto dal Partito Democratico ad Ancona riflette quello delle europee del 2019: in questa tornata elettorale ha conquistato il 31% delle preferenze, mezzo punto percentuale in più di 5 anni fa (30,5%). Clamorosa invece l’impennata di Fratelli d’Italia che rispetto al 5,5% del 2019 è volata al 27,42% di consensi. Sempre focalizzandosi sul capoluogo di regione, il candidato consigliere più votato è stato il pesarese Matteo Ricci che ha ottenuto 3.562 voti superando l’anconetano Carlo Ciccioli, che ha totalizzato 2.794 voti. Entrambi eletti, rappresenteranno le Marche a Bruxelles. Sul fronte del centrodestra, la Lega perde punti percentuali preziosi, sprofondando dal 28,5% del 2019 al 4,8% dell’ultima tornata elettorale. Forza Italia invece conquista il 5,67% di preferenze, lievemente in crescita rispetto alle europee del 2019 (4,76%). Spostandosi a sinistra, l’Allenza Verdi Sinistra ha dato i suoi frutti. L’unione delle due forze politiche ha permesso di totalizzare il 7,5% di preferenze (correndo da sole, nel 2019 Europa Verde aveva raggiunto il 3,55%, Sinistra italiana il 2,74%) superando Forza Italia. Infine, come la Lega, anche il Movimento 5 Stelle perde colpi nel capoluogo dorico passando dal 18% di preferenze del 2019 al 10,6%. Un risultato non soddisfacente nemmeno quello ottenuto alle amministrative dello scorso, che non ha permesso ai grillini di entrare in Consiglio comunale.