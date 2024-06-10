Elezioni europee, i risultati definitivi a Fabriano: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 40 sezioni su 40. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|3.416
|30.43
|PARTITO DEMOCRATICO
|2.757
|24,56
|MOVIMENTO 5 STELLE
|1.292
|11,51
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|821
|7,31
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|774
|6,90
|LEGA SALVINI PREMIER
|841
|7,49
|STATI UNITI D'EUROPA
|372
|3,31
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|441
|3,93
|PACE TERRA DIGNITA'
|295
|2,63
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|100
|0,89
|LIBERTA'
|71
|0,63
|ALTERNATIVA POPOLARE
|44
|0,39
|TOTALE LISTE
|11.224
|100