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Politica Fabriano

Elezioni europee, i risultati definitivi a Fabriano: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 40 sezioni su 40. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 15:58

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 3.416 30.43
pd PARTITO DEMOCRATICO 2.757 24,56
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 1.292 11,51
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 821 7,31
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 774 6,90
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 841 7,49
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 372 3,31
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 441 3,93
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 295 2,63
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 100 0,89
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 71 0,63
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 44 0,39
TOTALE LISTE 11.224 100

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