Elezioni europee, i risultati definitivi a Corinaldo: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 5 sezioni su 5. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|680
|33,19
|PARTITO DEMOCRATICO
|549
|26,79
|MOVIMENTO 5 STELLE
|167
|8,15
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|108
|5,27
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|170
|8,30
|LEGA SALVINI PREMIER
|194
|9,47
|STATI UNITI D'EUROPA
|41
|2,00
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|61
|2,98
|PACE TERRA DIGNITA'
|46
|2,24
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|8
|0,39
|LIBERTA'
|18
|0,88
|ALTERNATIVA POPOLARE
|7
|0,34
|TOTALE LISTE
|2.049
|100