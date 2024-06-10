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Politica Corinaldo

Elezioni europee, i risultati definitivi a Corinaldo: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 5 sezioni su 5. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 15:42

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 680 33,19
pd PARTITO DEMOCRATICO 549 26,79
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 167 8,15
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 108 5,27
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 170 8,30
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 194 9,47
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 41 2,00
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 61 2,98
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 46 2,24
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 8 0,39
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 18 0,88
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 7 0,34
TOTALE LISTE 2.049 100

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