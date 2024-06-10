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Politica Chiaravalle

Elezioni europee, i risultati definitivi a Chiaravalle: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 13 sezioni su 13. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 15:33

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 1.613 27,51
pd PARTITO DEMOCRATICO 1.839 31,37
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 664 11,33
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 396 6,75
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 268 4,57
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 310 5,29
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 239 4,08
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 198 3,38
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 214 3,65
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 45 0,77
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 48 0,82
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 29 0,49
TOTALE LISTE 5.863 100

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