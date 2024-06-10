Elezioni europee, i risultati definitivi a Chiaravalle: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 13 sezioni su 13. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|1.613
|27,51
|PARTITO DEMOCRATICO
|1.839
|31,37
|MOVIMENTO 5 STELLE
|664
|11,33
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|396
|6,75
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|268
|4,57
|LEGA SALVINI PREMIER
|310
|5,29
|STATI UNITI D'EUROPA
|239
|4,08
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|198
|3,38
|PACE TERRA DIGNITA'
|214
|3,65
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|45
|0,77
|LIBERTA'
|48
|0,82
|ALTERNATIVA POPOLARE
|29
|0,49
|TOTALE LISTE
|5.863
|100