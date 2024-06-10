Elezioni europee, i risultati definitivi a Castelplanio: tutti i voti alle liste ed ai partiti
Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati
|
SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|401
|26,45
|PARTITO DEMOCRATICO
|554
|36,54
|MOVIMENTO 5 STELLE
|139
|9,17
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|95
|6,27
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|75
|4,95
|LEGA SALVINI PREMIER
|96
|6,33
|STATI UNITI D'EUROPA
|34
|2,24
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|40
|2,64
|PACE TERRA DIGNITA'
|41
|2,70
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|21
|1,39
|LIBERTA'
|16
|1,06
|ALTERNATIVA POPOLARE
|4
|0,26
|TOTALE LISTE
|1.516
|100