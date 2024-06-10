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Politica Castelplanio

Elezioni europee, i risultati definitivi a Castelplanio: tutti i voti alle liste ed ai partiti

Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 15:11

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 401 26,45
pd PARTITO DEMOCRATICO 554 36,54
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 139 9,17
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 95 6,27
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 75 4,95
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 96 6,33
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 34 2,24
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 40 2,64
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 41 2,70
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 21 1,39
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 16 1,06
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 4 0,26
TOTALE LISTE 1.516 100

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