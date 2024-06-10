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Politica Castelfidardo

Elezioni europee, i risultati definitivi a Castelfidardo: tutti i voti alle liste ed ai partiti

Scrutinate 16 sezioni su 16. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 14:56

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 2.169 33,86
pd PARTITO DEMOCRATICO 1.467 22,90
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 735 11,48
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 473 7,38
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 400 6,25
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 424 6,62
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 230 3,59
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 202 3,15
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 165 2,58
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 51 0,80
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 62 0,97
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 27 0,42
TOTALE LISTE 6.405 100

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