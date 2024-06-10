Elezioni europee, i risultati definitivi a Castelfidardo: tutti i voti alle liste ed ai partiti
Scrutinate 16 sezioni su 16. Ecco i risultati
|
SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|2.169
|33,86
|PARTITO DEMOCRATICO
|1.467
|22,90
|MOVIMENTO 5 STELLE
|735
|11,48
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|473
|7,38
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|400
|6,25
|LEGA SALVINI PREMIER
|424
|6,62
|STATI UNITI D'EUROPA
|230
|3,59
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|202
|3,15
|PACE TERRA DIGNITA'
|165
|2,58
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|51
|0,80
|LIBERTA'
|62
|0,97
|ALTERNATIVA POPOLARE
|27
|0,42
|TOTALE LISTE
|6.405
|100