Elezioni europee, i risultati definitivi a Castelbellino: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati
|
SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|716
|30,03
|PARTITO DEMOCRATICO
|590
|24,75
|MOVIMENTO 5 STELLE
|292
|12,25
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|251
|10,53
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|131
|5,49
|LEGA SALVINI PREMIER
|187
|7,84
|STATI UNITI D'EUROPA
|42
|1,76
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|70
|2,94
|PACE TERRA DIGNITA'
|59
|2,47
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|13
|0,55
|LIBERTA'
|23
|0,96
|ALTERNATIVA POPOLARE
|10
|0,42
|TOTALE LISTE
|2.384
|100