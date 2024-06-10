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Politica Castelbellino

Elezioni europee, i risultati definitivi a Castelbellino: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 14:50

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 716 30,03
pd PARTITO DEMOCRATICO 590 24,75
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 292 12,25
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 251 10,53
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 131 5,49
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 187 7,84
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 42 1,76
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 70 2,94
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 59 2,47
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 13 0,55
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 23 0,96
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 10 0,42
TOTALE LISTE 2.384 100

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