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Politica Camerano

Elezioni europee, i risultati definitivi a Camerano: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 6 sezioni su 6. Ecco i risultati

AnconaToday
Redazione 10 giugno 2024 14:38

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 898 32,57
pd PARTITO DEMOCRATICO 677 24,56
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 287 10,41
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 178 6,46
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 214 7,76
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 153 5,55
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 99 3,59
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 117 4,24
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 89 3,23
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 20 0,73
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 20 0,73
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 5 0,18
TOTALE LISTE 2.757 100

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