Elezioni europee, i risultati definitivi a Camerano: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 6 sezioni su 6. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|898
|32,57
|PARTITO DEMOCRATICO
|677
|24,56
|MOVIMENTO 5 STELLE
|287
|10,41
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|178
|6,46
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|214
|7,76
|LEGA SALVINI PREMIER
|153
|5,55
|STATI UNITI D'EUROPA
|99
|3,59
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|117
|4,24
|PACE TERRA DIGNITA'
|89
|3,23
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|20
|0,73
|LIBERTA'
|20
|0,73
|ALTERNATIVA POPOLARE
|5
|0,18
|TOTALE LISTE
|2.757
|100