Elezioni Europee: per Fratelli D'Italia in campo scende la marchigiana Anita Privitera

ANCONA- È marchigiana la più giovane candidata alle europee di Fratelli d'Italia per il collegio del Centro Italia. Anita Privitera, 28 anni di Porto Sant'Elpidio, laureata in pedagogia, educatrice di asilo nido e libera professionista come pedagogista, è la candidata scelta dal partito di Giorgia Meloni per raccogliere la sfida lanciata da Gioventù Nazionale al cambiamento dell'Europa. Impegnata da anni nel sociale con un’associazione di supporto familiare e componente della commissione pari opportunità del Comune di Porto Sant’Elpidio, dov'è stata candidata alle ultime amministrative con la lista di Fratelli d’Italia, Anita è stata anche la più votata tra gli iscritti come membro del direttivo all'ultimo congresso provinciale di Fratelli d'Italia Fermo. «Con grande orgoglio e un pizzico di emozione ho firmato per la mia candidatura per le prossime elezioni europee con Fratelli d'Italia accettando la proposta del mio partito e della grande comunità di Gioventù Nazionale - ha dichiarato Anita Privitera ieri dopo l'annuncio delle liste di Fratelli d'Italia a livello nazionale - metterò tutto il mio impegno e il senso di responsabilità per questa sfida al fianco di tutti coloro che credono che un’Europa migliore è possibile e che il cambiamento non può che partire da noi giovani».

Fabio Roscani, deputato e presidente di Gioventù Nazionale spiega che «veniamo da un periodo in cui le giovani generazioni venivano messe all’angolo o, peggio, utilizzate dalla politica. Da 18 mesi, invece, con il Governo Meloni i giovani sono tornati al centro dell’agenda politica e vogliamo fare altrettanto con l’Europa e in Europa, attraverso giovani candidati espressione della comunità politica di Gioventù Nazionale che possono dare il proprio, importante e concreto, contributo. Sulla candidatura di Anita Privitera è intervenuta anche Elena Leonardi, senatrice e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia Marche. «Con Fratelli d’Italia siamo al lavoro anche per cambiare l’Europa dopo aver dato un’alternativa credibile alla nostra Nazione con il Governo Meloni, che ha riportato l’Italia al centro delle politiche internazionali con credibilità e autorevolezza. Oggi tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo perché un’Europa diversa è possibile e noi siamo pronti a fare la nostra parte, con i nostri candidati marchigiani Carlo Ciccioli e Anita Privitera». La candidatura di Anita Privitera sarà presentata nei prossimi giorni con una conferenza stampa.