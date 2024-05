SPECIALE ELEZIONI | Verso le Europee: oltre 79mila anconetani chiamati al voto

ANCONA - L'8 e 9 giugno prossimi i cittadini italiani saranno chiamati alle urne per eleggere i 76 rappresentanti del Parlamento Europeo. Le operazioni di voto si svolgeranno sabato 8 giugno dalle 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle 07:00 alle 23:00.

Il Corpo Elettorale

Il numero totale degli elettori chiamati a votare è di 79.309, leggermente inferiore rispetto alle elezioni amministrative del 2023 che contavano 80.752 elettori. Di questi, 37.795 sono maschi e 41.338 sono femmine. Il più giovane elettore, che festeggerà il suo compleanno al seggio, è nato l'8 giugno 2006, mentre il più anziano è una signora nata il 12 gennaio 1918. Inoltre, sono 175 gli elettori dei paesi UE iscritti nelle liste elettorali che voteranno in città. Questa consultazione vedrà anche il debutto di 455 diciottenni maschi e 429 diciottenni femmine. Sul territorio comunale di Ancona saranno presenti 99 sezioni elettorali e 5 seggi speciali. Ogni seggio è composto da un presidente, un segretario e quattro scrutatori, per un totale di 406 scrutatori nominati dalla commissione consiliare. Finora, sono state effettuate 107 sostituzioni di scrutatori.

Per la prima volta, gli studenti fuori sede avranno un seggio speciale: il numero 12, situato presso le scuole Pascoli in via Cadore 1. Complessivamente, 197 studenti voteranno fuori sede, di cui 192 presso il seggio speciale e 5 presso il seggio numero 14. Gli studenti residenti ad Ancona ma che votano in altre città sono 106.

Modalità di Voto

Per votare, gli elettori dovranno presentarsi con la scheda elettorale e un documento di identità valido e munito di fotografia. Per coloro che hanno bisogno di una nuova tessera elettorale o di un duplicato, è stato istituito uno sportello dedicato presso l'ufficio anagrafe in Largo XXIV maggio n. 1, al Palazzo del Popolo. Le tessere elettorali possono essere ritirate con orario continuato nei giorni precedenti le elezioni e durante le giornate di voto. Anche l'ufficio per il rilascio delle carte d'identità sarà aperto per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Spostamenti di Seggi Elettorali

Alcune sezioni elettorali hanno subito cambiamenti di sede. In particolare, il seggio numero 93 di Casine di Paterno è stato spostato alla scuola dell’infanzia Manzotti in via Sappanico, con un servizio navetta attivo per tutta la durata delle operazioni di voto. Anche altre sezioni elettorali, come quelle ubicate presso il plesso scolastico "De Amicis" e le scuole "F. Podesti" e "Pinocchio", sono state temporaneamente trasferite ad altre sedi per indisponibilità delle strutture originali.