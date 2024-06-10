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Politica Agugliano

Elezioni europee, i risultati definitivi ad Agugliano: tutti i voti alle liste e ai partiti

Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati

Redazione
Redazione 10 giugno 2024 12:23

           SIMBOLO 

 PARTITO VOTI %
SIMBOLO-FRATELLI-DITALIA-1 FRATELLI D'ITALIA 750 30,86
pd PARTITO DEMOCRATICO 624 25,68
movimento-5-stelle MOVIMENTO 5 STELLE 291 11,98
Logo_Alleanza_Verdi_Sinistra ALLEANZA VERDI E SINISTRA 188 7,74
Forza_Italia_Berlusconi_PPE FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 144 5,93
lega-programma-europee LEGA SALVINI PREMIER 140 5,76
programma-europee-stati-uniti-europa STATI UNITI D'EUROPA 67 2,76
Siamo Europei - azione con Calenda (Renew Europe) AZIONE - SIAMO EUROPEI 87 3,58
ptd_logo_definitivo_bianco1-300x300 PACE TERRA DIGNITA' 77 3,17
RACCOLTA FIRME EUROPEE DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE 28 28
LIBERTA-1536x1536 LIBERTA' 22 0,91
programma-elezioni-europee-alternativa-popolare-2 ALTERNATIVA POPOLARE 12 0,49
TOTALE LISTE 2.430 100

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