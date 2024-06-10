Elezioni europee, i risultati definitivi ad Agugliano: tutti i voti alle liste e ai partiti
Scrutinate 4 sezioni su 4. Ecco i risultati
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SIMBOLO
|PARTITO
|VOTI
|%
|FRATELLI D'ITALIA
|750
|30,86
|PARTITO DEMOCRATICO
|624
|25,68
|MOVIMENTO 5 STELLE
|291
|11,98
|ALLEANZA VERDI E SINISTRA
|188
|7,74
|FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE
|144
|5,93
|LEGA SALVINI PREMIER
|140
|5,76
|STATI UNITI D'EUROPA
|67
|2,76
|AZIONE - SIAMO EUROPEI
|87
|3,58
|PACE TERRA DIGNITA'
|77
|3,17
|DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE
|28
|28
|LIBERTA'
|22
|0,91
|ALTERNATIVA POPOLARE
|12
|0,49
|TOTALE LISTE
|2.430
|100