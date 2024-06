Europee Marche | Meloni, Ricci, Ciccioli e Vannacci: la classifica dei più votati in Regione

MARCHE - Quando mancano soltanto una manciata di sezioni da scrutinare (1553 su 1572) si delineano volti e nomi nella classifica dei più votati alle elezioni europee. Nelle Marche svetta la premier Giorgia Meloni (Fdi) che supera le 75mila preferenze. Staccato di 20mila voti c'è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci (Pd) con 51mila. In un ipotetico podio il gradino più basso sarebbe occupato da Carlo Ciccioli (Fdi) che preferenze ne ha raccolte 25mila. Il generale Vannacci (Lega) si ferma a 16mila seguito da Mirco Carloni (Lega) con 12.446. Per i 5 Stelle Carolina Morace supera seppur di poco le 3mila preferenze. Tajani è il più votato in Forza Italia con 12.118 voti. Male Calenda (Azione, 2.436) mentre Renzi (Stati Uniti d'Europa 6.122) batte Emma Bonino (Stati Uniti d'Europa 2.827).

