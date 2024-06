SPECIALE ELEZIONI | A Staffolo è corsa a due. Sauro Ragni e Marco Gambini Rossano si contendono la fascia

STAFFOLO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Staffolo

In corsa ci sono Marco Gambini Rossano e Sauro Ragni. Ragni è il sindaco uscente e si presente con la lista “Insieme per Staffolo”, composta da: Erica Adrario, Giorgia Barchi, Lucia Coppari, Lucia Toccafondo, Rino Bacelli, Daniele Dolciotti, Sandro Finocchi, Filippo Pelatelli, Walter Piersanti, Nicola Valeri. Marco Gambini Rossano è sostenuto dalla lista “Staffolo Libera” composta da: Beatrice Battistelli, Luigi Biagioli, Agathos Condorelli, Camilla Fava, Adria Gagliardini, Giancarlo Orlandi, Luciano Scortichini, Alberto Verdolini, Paolo Di Tommaso, Daniela Taccaliti.