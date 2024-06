SPECIALE ELEZIONI | A Sirolo Filippo Moschella sfida Moreno Misiti: tutti i candidati in lista

SIROLO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Sirolo

I candidati sindaci sono due: Filippo Moschella e Moreno Misiti. Il primo cittadino uscente è Filippo Moschella appoggiato dalla lista “ImpegnaTi per Sirolo”: Claudia Agostinelli, Andrea Aiudi, Pietro Baldini, Jacopo Cassisi, Angelo Chiriatti, Caterina Mandolesi, Giovanna Morresi, Clelia Di Meo, Barbara Fabiani, Rosa Rispoli detta Rossella, Luca Ruggeri, Simone Svergola. A sfidarlo l’ex sindaco Moreno Misiti con la lista “Sirolo nel cuore”: Roberto Marcianesi, Franco Fanelli, Paulo Pietro Frontini, Vittorio Tidei, Silvio Manni, Maurizio Spadari Capitani, Mirco Ruggeri, Alex Bellelli, Caterina Ornella Ceravola, Letizia Belvederesi, Claudia Scataglini, Camilla Fabiani.