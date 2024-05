Elezioni comunali ad Osimo, il Partito Democratico presenta la sua lista

È stata presentata questa mattina alle ore 12, presso la sede elettorale di Piazza Marconi, la lista del Partito Democratico di Osimo che parteciperà alle prossime elezioni amministrative dell’8 e del 9 giugno, a sostegno della candidata a sindaco Michela Glorio. Presenti la segretaria del Pd Marche Chantal Bomprezzi, il segretario provinciale Thomas Braconi, il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo e la candidata Pd alle prossime elezioni europee Alessia Morani. La squadra del Pd Osimo che affronterà le prossime elezioni amministrative è composta da 24 candidati e candidate, 12 donne e 12 uomini, con un età media di 49 anni, che va dai 21 agli 80 anni. Una lista formata dal gruppo storico che in questi ultimi 10 anni ha lavorato con risultati positivi per amministrare la città di Osimo, composto dall’attuale sindaco Simone Pugnaloni (che sarà capolista), da assessori, consiglieri e membri delle società partecipate, cui si sono aggiunte delle new entry provenienti dalla società civile, alla loro prima esperienza politica, pronte a dare il proprio contributo per lo sviluppo della città.

«Ringrazio i candidati e le candidate del PD Osimo per la fiducia che mi avete dato - ha commentato Michela Glorio - l'emozione e l'entusiasmo che ho sentito nei vostri interventi, mi fanno capire che siamo sulla strada giusta. Sono sicura che con il vostro supporto riusciremo insieme a far cresce ancora la nostra città». Il Pd Osimo vuole portare al centro dell’azione politica alcuni temi per noi prioritari, come il sociale, l’inclusione, la famiglia, il lavoro, l’ambiente, la cultura, ma soprattutto la Sanità, che proprio ieri la segretaria nazionale dem Elly Schlein, in visita ad Osimo, ha sottolineato con forza. Una sanità efficiente, pubblica e presente sul territorio. Temi che fanno parte del programma della candidata Michela Glorio, presentato pochi giorni fa a tutta la città, e che vogliamo attuare nel prossimo mandato amministrativo.

«Noi abbiamo un programma vero - ha spiegato nel suo intervento Cristiano Pirani, segretario del Pd Osimo - gli altri tante chiacchiere. Come sottolineato ieri dalla nostra segretaria Elly Schlein, il nostro compito ora è quello di combattere l’astensionismo, di incontrare le osimane e gli osimani che si sentono distanti dalla politica. Dobbiamo essere coloro che vanno casa per casa a spiegare il programma e perché è importante votare per il Pd Osimo e per Michela Glorio. Il Centrosinistra si presenta forte e unito, deciso a raggiungere l’obiettivo di vincere al primo turno».

La lista del Partito Democratico

Simone Pugnaloni, capolista, Sindaco di Osimo negli ultimi due mandati

Alberto Alessandrini, diploma da ragioniere, pensionato. Ha occupato diversi ruoli dirigenziali presso aziende locali

Paola Andreoni, attuale Vice Sindaca di Osimo e Assessore ai Servizi Sociali

Giulia Baiocco, imprenditrice, commessa e mamma, è presidentessa di un’associazione di volontariato che opera a favore di persone diversamente abili

Caterina Basconi, laureata in economia e commercio, si sta specializzando per poter insegnare sostegno, è impegnata nel volontariato

Giorgio Campanari, attuale Presidente del Consiglio Comunale di Osimo

Matteo Canapa, imprenditore/artigiano, attuale Consigliere Comunale di Osimo e Presidente della Commissione Affari Generali

Flavio Cardinali, attuale Assessore ai Lavori pubblici e Protezione civile

Saura Casigliani, Vicesegretaria Circolo PD Osimo, componente Segreteria Regionale PD Marche e consigliera del cda Osimo Servizi

Laura Cionco, avvocato, Presidente della Fondazione Bambozzi

Gianluca Diamanti, responsabile di reparto presso un’azienda metalmeccanica

Eliana Flamini, ingegnera e attuale Consigliera Comunale di Osimo

Susanna Freddo, la candidata più giovane, studentessa di infermieristica, impegnata nel sociale

Diego Gallina Fiorini, attuale capogruppo del Partito Democratico, componente delle Commissioni Affari Generali e Sanità e Sicurezza Sociale

Claudia Giaccaglia, laureata all’accademia delle belle arti di Macerata, libera professionista nel settore del restauro

Anna Lanari, insegnante di scuola primaria

Renata Maggiori, pensionata e attuale Consigliera Comunale di Osimo

Fabio Marchetti, Amministratore Delegato di Astea SpA

Mauro Pellegrini, avvocato e professore universitario, attuale Assessore di Osimo con deleghe alla cultura, al bilancio, alle società partecipate e al contenzioso

Gabriele Pierini, ricercatore universitario, attuale Consigliere Comunale di Osimo

Cristiano Pirani, segretario del Pd Osimo e Presidente della Osimo Servizi SpA

Cristian Polverigiani Chilà, avvocato e componente del direttivo della squadra di pallanuoto di Osimo

Rosa Maria Sagramola, diplomata in scienza umane, esperienze nella scuola e impegnata per anni nell’azione cattolica

Paola Sinigagliesi, insegnante, diplomata all’Istituto magistrale di Osimo e presso l’Accademia delle belle arti di Macerata.