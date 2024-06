SPECIALE ELEZIONI | A Serra San Quirico corsa a tre: Colli sfida Rossini e Pellacchia: i candidati in lista

SERRA SAN QUIRICO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Serra San Quirico

La corsa per il nuovo sindaco a tre. Il candidato Giampiero Colli è sostenuto dalla lista ‘Colli Sindaco’ composta da: Giampiero Colli Candidati consiglieri: Angelo Accadia, Sebastiano Bastari, Daniele Borri, Stefano Cimarelli, Daniela Duca, Romeo Ferrini, Michele Pettinari, Emiliano Ponzetti, Giorgio Taglianini, Elisa Tribuzio. A sfidarlo Eliane Rossini sostenuta dalla lista civica ‘Orizzonte Serra San Quirico 2024’ composta da: Luca Adorisio, Ivo Amico, Alessandro Astolfi, Enrico Cristofanelli, Gianluca Boccetti, Daniele Boria, Francesca Antonella Liggia, Anna Maria Morici, Filiberto Pietrini e Amrit Singh. Debora Pellacchia, consigliera comunale d’opposizione uscente, si candida sostenuta dalla lista ‘Rinascita’ composta da: Pier-Luigi Adorisio, Dino Brocanelli, Fabrizio Bruschi, Andrea Cuicchi, Francesco Fiorentini, Giuseppina Lascala, Roberto Negro, Lorella Pietrella, Danilo Pirani e Tania Zampetti.