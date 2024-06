SPECIALE ELEZIONI | Due candidati per la fascia di primo cittadino. A San Paolo è Barcaglioni contro Ceci

SAN PAOLO DI JESI - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

San Paolo di Jesi

Sono due i candidati sindaco a contendersi il titolo di primo cittadino. Per la settima volta Sandro Barcaglioni prova ad indossare la fascia tricolore, a sfidarlo sarà Pompilio Ceci. Sandro Barcaglioni è alla guida della lista “Insieme per Continuare” con: Andrea Cacciamani, Laura Ceccarelli, Massimiliano Cesaroni, Sandro Cesaroni, Alessandro Ciccarelli, Mariela Giselle Corona, Federico Federici, Giancarlo Filippetti, Franco Gianangeli, Valentina Marra. Il candidato sindaco Pompilio Ceci è sostenuto della lista “Uniamo San Paolo” con: Andrea Ceci, Valentina Cotichella, Elena Damascan, Debora De Angelis, Federico Marchegiani, Lorenzo Onori, Claudio Ricci, Gianni Scamuffa, Sara Tartabini, Giuseppe Vescovi.