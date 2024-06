SPECIALE ELEZIONI | Il sindaco uscente Lapi sfida Borgiani: le liste a sostegno

SAN MARCELLO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

San Marcello

Il sindaco uscente Graziano Lapi cerca il secondo mandato con la lista "Partecipazione e Cambiamento": Simone Catena, Donatella D’Ascanio, Michele Fioretti, Alberto Moretti, Fabiano Paradisi, Piergiorgia Sampaolesi, Saverio Segnan. A sfidarlo è il candidato sindaco Joseph Borgiani con la lista "Direzione Comune". La lista è formata da: Chiara Ceccarelli, Anna Cerioni, Valentina Coppari, Federico Falcionelli, Beatrice Giuliani, Stefano Piccotti, Francesca Piombetti, Sara Raffaeli, Matteo Rotoloni, Giulia Tittarelli.