SPECIALE ELEZIONI | A Monte San Vito Thomas Cillo cerca la riconferma: la sfida è con Mirco Anselmi

MONTE SAN VITO - Sabato 8 e domenica 9 giugno 29 comuni della provincia di Ancona saranno chiamati alle urne per scegliere il sindaco. La data delle elezioni amministrative 2024 è stata fissata in concomitanza con le elezioni europee. Osimo è l'unico comune sopra i 15mila abitanti ad andare al voto, tre i comuni con un solo aspirante primo cittadino. In questo caso sarà necessario raggiungere il quorum per evitare il commissariamento dell'ente, ovvero la lista dovrà essere votata almeno dal 50% dei votanti, che devono rappresentare almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Monte San Vito

Il sindaco uscente Thomas Cillo corre per il secondo mandato sostenuto dalla lista civica “Monte San Vito cambia”: Elisa Coacci, Davide Bianchini, Federica Casavecchia, Francesca Cinti, Michele Donati, Raffaella Maggi, Piero Medi, Davide Pergolini, Sara Pierluca, Fabio Piombetti, Enrico Rosi, David Venere. A sfidarlo Mirco Anselmi appoggiato dalla lista civica “Mirco Anselmi Sindaco”, composta da: Donato Acampora, Elisa Campomaggi, Massimiliano Cercaci, Marco Federici, Sebastiano Gigli, Cristiano Luciani, Mauda Manoni, Alessia Paci, Alessio Pellegrini, Marzia Pompignoli, Francesca Sienkiel, Rita Sticozzi.